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19.06.2020 - 06:59 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Planları suya düştü

Planları suya düştü

Vakıf için başvurdular

İngiliz Prens Harry ile eşi ABD’li Meghan Markle yeni bir hayat kurmak için bu yılın başında İngiltere kraliyet ailesinden ayrıldı. Çift İngiltere’yi de terk etti. Önce Kanada’ya gittiler. Sonra ABD’nin Los Angeles kentine yerleştiler. En önemli planlarından biri, oğulları Archie’nin adıyla yardım vakfı kurmaktı. Bunun için ABD Patent ve Ticari Marka Enstitüsü’ne (USPTO) başvuruda bulundular.

Başvuruları reddedildi

Ancak USPTO başvuruyu reddetti. USPTO, vakfın etkinliklerinin belirsizliği ve ikilinin gerekli belgeleri imzalamamış olması nedeniyle başvuruyu işleme koymadı. İngiliz kraliyetinden bağımsız bir gelir oluşturma çabasında olan Harry ile Meghan ticari faaliyetleri için “Sussex Royal” markasını tescil ettirmişti. Kurmak istedikleri vakfın akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.

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