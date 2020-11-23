Plastik okyanusu!

Okyanusları korumak için çalışan çevre kuruluşu Oceana’nın yayımladığı rapor, okyanuslardaki kirliliği ve ülkelerin plastik kullanımını azaltmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini ortaya koydu. Özellikle ABD kıyı şeridindeki plastik atıkların deniz canlılarına verdiği zararı gözler önüne seren raporda şöyle denildi: “Son 10 yılda plastiklerle temas ettikleri için zarar gören 40 türden 2 bine yakın deniz hayvanına dair kanıt elde ettik. Özellikle ABD’nin Florida, Virginia, Kaliforniya ve Güney Carolina eyaletlerinde plastik atıklara maruz kalmış deniz hayvanlarına rastlandı.”

Poşetleri, balonları yuttular

Hayvanların midesinde DVD kutuları, plastik poşet ve pipetler bulunduğu belirtilen raporda, Güney Carolina’da bir deniz kaplumbağasının rehabilite edilirken 60 parça plastiği dışkıladığına dikkat çekildi. Oceana, poşetler, balonlar, oltalar, örtüler ve yiyecek ambalajlarının en sık yutulan plastik parçalar olduğunu, bunların iç yaralanmalara yol açtığını ve hayvanların beslenmesini engellediğini duyurdu. Diğer plastik parçaların da hayvanların boyunlarına, yüzgeçlerine takılıp, ağır yaralanmalara neden olarak hareketlerini engellediği bildirildi.

Yılda 11 milyon ton atılıyor

Plastiğe maruz kalmış deniz canlılarının yüzde 88’inin ABD kıyılarında zarar gördüğünü belirten Oceana raporunda şu tespitler yer aldı: “Dünyada yılda yaklaşık 11 milyon ton plastik okyanuslara akıyor. Bunun 2040 yılına kadar dünyadaki her bir metre kıyı şeridi için 50 kilo olacağı, yılda 29 milyon tona ulaşacağı hesaplanıyor.”

‘Tek kullanımlık plastik yasaklanmalı’

Raporu hazırlayan çevreci kuruluş Oceana’dan bilim insanı Kimberly Warner, “Plastik, nadiren gördüğümüz dip hayvanlarının vücutlarında bile var ve durum daha da kötüye gidiyor” dedi. Dünyada okyanus kirliliğine en fazla neden olan ülkelerin başında gelen ABD’deki bazı bölgeler, plastik pipetleri ve poşetleri aşamalı olarak kaldırmak için harekete geçti. Kimberly Warner da “Diğer ülkeleri suçlamayı bırakmalıyız ve tek kullanımlık plastik kullanımını acilen sınırlayan yasaları çıkarmalıyız” diye konuştu.