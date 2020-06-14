MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Polis araçlarına molotof attı... Ömür boyu hapis!
ABONE OL
14.06.2020 - 14:16 |

Polis araçlarına molotof attı... Ömür boyu hapis!

Federal savcı, “New York Polis Teşkilatı’nın memurlarına veya araçlarına saldırı düzenleyenler protestocu değil, suçludur. Ve buna göre muamele görecekler” diye konuştu.

Polis araçlarına molotof attı... Ömür boyu hapis!

New York'taki George Floyd protestoları sırasında polis araçlarına molotofkokteyli attığı iddia edilen üç kişi, patlayıcı kullanmakla ve kundakçılıkla suçlanıyor.

Federal savcıların Cuma günü yaptığı açıklamada, üç kişinin de büyük jüri karşısına çıktığı ifade edildi. Kundakçılık, patlayıcı silah kullanma ve sivil itaatsizlik de dahil 7 suçlamayla karşı karşıya kalan sanıklar, hüküm giymeleri halinde ömür boyu hapis cezası alacak.

Sanıklardan 27 yaşındaki Samantha Shader’ın, 30 Mayıs Cumartesi sabahı 4 polis memurunun bulunduğu araca ev yapımı patlayıcı attığı öne sürüldü. Sicilinin epey kabarık olduğu bildirilen Shader’ın gözaltına alındığı esnada bir memurun bacağını ısırdığı da iddia edildi.

NBC’nin haberine göre bir görgü tanığının kimsenin yaralanmadığı olayın görüntülerini FBI’a ulaştırdığı aktarıldı.

Brooklyn’li avukatlar Urooj Rahman ve Colinford Mattis ise ayrı bir olayda Brooklyn’deki boş bir polis aracına molotofkokteyli atmakla suçlandı.

İddialara göre, daha önce hasar görmüş bir polis aracına molotof atan ve yangın çıkaran Rahman, Mattis’in kullandığı bir minibüsle kaçmaya çalıştı. Savcılar, minibüsün molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemelerle dolu olduğunu söyledi.

Mattis ve Rahman aslında kefaletle serbest bırakılmıştı ama temyiz mahkemesi kararı bozarak yeniden gözaltına alınmalarını emretti. İkili prestijli hukuk fakültelerinden mezun ve gelecek vaat eden mütevazı Brooklynliler diye nitelendi.

NY Post’un haberine göre New York eyaletinde görevli federal savcı Richard Donoghue, “Bu tür suç eylemleri asla meşru protestolarla karıştırılmamalıdır” dedi ve ekledi:

“New York Polis Teşkilatı’nın memurlarına veya araçlarına saldırı düzenleyenler protestocu değil, suçludur. Ve buna göre muamele görecekler.”

Caddebostan'da feci kaza kameraya yansıdıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü. Otomobil ise kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve otomobilin yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini bıçakla öldürüp, kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı adliyede!

Eşini bıçakla öldürüp, kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı adliyede!

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika: Zeytinburnu'nda patlama! 1 yaralı

Son dakika: Zeytinburnu'nda patlama! 1 yaralı

Sıradaki Haber