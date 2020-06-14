Polis araçlarına molotof attı... Ömür boyu hapis!

New York'taki George Floyd protestoları sırasında polis araçlarına molotofkokteyli attığı iddia edilen üç kişi, patlayıcı kullanmakla ve kundakçılıkla suçlanıyor.

Federal savcıların Cuma günü yaptığı açıklamada, üç kişinin de büyük jüri karşısına çıktığı ifade edildi. Kundakçılık, patlayıcı silah kullanma ve sivil itaatsizlik de dahil 7 suçlamayla karşı karşıya kalan sanıklar, hüküm giymeleri halinde ömür boyu hapis cezası alacak.

Sanıklardan 27 yaşındaki Samantha Shader’ın, 30 Mayıs Cumartesi sabahı 4 polis memurunun bulunduğu araca ev yapımı patlayıcı attığı öne sürüldü. Sicilinin epey kabarık olduğu bildirilen Shader’ın gözaltına alındığı esnada bir memurun bacağını ısırdığı da iddia edildi.

NBC’nin haberine göre bir görgü tanığının kimsenin yaralanmadığı olayın görüntülerini FBI’a ulaştırdığı aktarıldı.

Brooklyn’li avukatlar Urooj Rahman ve Colinford Mattis ise ayrı bir olayda Brooklyn’deki boş bir polis aracına molotofkokteyli atmakla suçlandı.

İddialara göre, daha önce hasar görmüş bir polis aracına molotof atan ve yangın çıkaran Rahman, Mattis’in kullandığı bir minibüsle kaçmaya çalıştı. Savcılar, minibüsün molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemelerle dolu olduğunu söyledi.

Mattis ve Rahman aslında kefaletle serbest bırakılmıştı ama temyiz mahkemesi kararı bozarak yeniden gözaltına alınmalarını emretti. İkili prestijli hukuk fakültelerinden mezun ve gelecek vaat eden mütevazı Brooklynliler diye nitelendi.

NY Post’un haberine göre New York eyaletinde görevli federal savcı Richard Donoghue, “Bu tür suç eylemleri asla meşru protestolarla karıştırılmamalıdır” dedi ve ekledi:

“New York Polis Teşkilatı’nın memurlarına veya araçlarına saldırı düzenleyenler protestocu değil, suçludur. Ve buna göre muamele görecekler.”