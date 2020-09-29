MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Polis şiddetine rekor tazminat! 20 milyon dolar ödenecek
ABONE OL
29.09.2020 - 06:29 | | AA

Polis şiddetine rekor tazminat! 20 milyon dolar ödenecek

ABD'de Maryland eyaletinde, kelepçeli halde polis aracında otururken 6 kurşunla öldürülen siyahi William Green'in ailesine verilecek miktar, ülkede polis şiddeti nedeniyle verilen en yüksek tazminat bedeli oldu.

Polis şiddetine rekor tazminat! 20 milyon dolar ödenecek

ABD'nin Maryland eyaletinde, polisin öldürdüğü siyahi William Green'in ailesine 20 milyon dolar tazminat ödeneceği açıklandı.

Maryland'de, polisin, büyük bir kazaya karışması sonucu kelepçe taktıktan sonra 6 kurşunla öldürdüğü William Green isimli Amerikalının ailesine, olayın yaşandığı ilçe yönetimi tarafından 20 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldığı bildirildi.

27 Ocak'ta yaşanan hadisede, Prince George İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis memuru Michael Owen, büyük bir kazaya karışan Green'i arkadan kelepçeleyip polis arabasına bindirdikten sonra 7 el ateş ederek, isabet eden 6 kurşunla ölümüne sebep olmuştu.

Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından maaşı kesilerek açığa alınan ve mart ayında jüri tarafından ikinci dereceden cinayetle suçlu bulunan polis memuru Owen'ın avukatı ise, müvekkilinin, suçsuz olduğunu iddia ettiğini ve mahkemede hakim karşısına çıkmayı beklediğini belirtti.

Prince George İlçe İdari Amiri Angela Alsobrooks, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Green'in hepimiz gibi bir baba, oğul ve erkek kardeş olduğunu unutmamalıyız, bu bedel onun hayatı için asla yeterli değildir.'' ifadesini kullandı.

ABD'de, polis şiddeti nedeniyle verilen en büyük tazminat bedeli olan 20 milyon dolarlık mahkeme kararı, Kentucyk'de yine polisin öldürdüğü Breonna Taylor'un ailesine verilen 12 milyon dolarlık tazminattan iki hafta sonra geldi.

D-100 Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldüMaltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet, bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ümraniye'de 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

Ümraniye'de 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Bakan Koca: Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız

Bakan Koca: Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız

Sıradaki Haber