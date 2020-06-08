Polis şiddetine yasa arayışı...

ABD’de George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucu ölümünün ardından protestolar sürerken, farklı gelişmeler de oluyor. ABD Kongresi’nin Demokrat üyelerinin, polis şiddeti ve ırk adaletsizliğine karşı hazırladığı yasa tasarısının ayrıntıları netleşmeye başladı.

Temsilciler Meclisi ve Senato’dan, toplamda 50’den fazla ismin öncülük ettiği yasa tasarısında, polisin mutlak gücüyle ırka dayalı fişlemenin yasaklanması, ülke genelinde polislerin beden kameraları kullanması, silah kullanılmasına kısıtlama getirilmesi gibi unsurlar var. Yasa tasarısında ayrıca polisin görevi kötüye kullanmasıyla ilgili ulusal çapta veri tabanı oluşturulması da öngörülüyor. Yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer tarafından da desteklendiği belirtiliyor.

10 bin asker istemiş

Bu arada Başkan Donald Trump’ın, başkent Washington’da 10 bin asker konuşlandırmayı istediği öne sürüldü. Trump yönetiminden bir yetkilinin, Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre ABD Başkanı, bu isteğini Floyd’un ölümü sonrası geçen hafta, Washington ve diğer kentlerde protesto gösterilerinin arttığı dönemde dile getirdi.

Trump, söz konusu isteğini Oval Ofis’te yapılan bir toplantıda dile getirirken, Savunma Bakanı Mike Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Adalet Bakanı William Barr, buna karşı çıkmış.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, başkent Washington D.C’deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdi.

Köle tacirinin heykeli yıkıldı

Amerikalı siyahi George Floyd’un, polis şiddetiyle hayatını kaybetmesine yönelik protestolar, hafta sonunda tüm dünyayı sokaklara çıkarttı. ABD’nin yanı sıra Avrupa ve Asya’da da birçok ülkede on binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı sokaklardaydı. Avrupa’da özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya’daki gösteriler dikkat çekti. İngiltere’nin Bristol kentinde bir köle tüccarının heykeli protestocular tarafından yıkıldı. 17. yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston’ın heykelinin yıkılmasının ardından polisin soruşturma başlattığı belirtildi. İçişleri Bakanı Priti Patel ise Colston heykelinin devrilmesinin, “tamamen utanç verici” olduğunu söyledi. Polisin olayın peşini bırakmamasını isteyen Patel, vandalizmin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Başkent Londra’da ise eski Başbakan Winston Churchill’in heykeli eylemcilerin hedefi oldu. Protestocular, Churchill’in heykelinin kaidesine, “Bir ırkçıydı” yazdıktan sonra, heykelin önünde fotoğraf çektirdi. Londra’daki protestoya dünyaca ünlü şarkıcı Madonna da katıldı. Madonna, protestocularla birlikte “Adalet yoksa barış da yok” sloganları attı. Gösterilerde dikkat çeken bir diğer adres de Danimarka oldu. Başkent Kopenhag’daki protestoya 15 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.