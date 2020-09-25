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25.09.2020 - 07:00 |

Polisler suçlanmadı ortalık karıştı

ABD’nin Kentucky eyaletinde, siyahi Breonna Taylor’ın 13 Mart’ta evine girilerek öldürülmesi olayına karışan polislerin suçsuz bulunması, yeni eylemleri ateşledi.

Polisler suçlanmadı ortalık karıştı

Taylor’ı öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson, ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi nedeniyle suçlu bulunmuş, ancak Taylor’ın öldürülmesi nedeniyle suçlama yöneltilmemişti. Başsavcı, diğer 2 polisin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmalarının haklı bulunduğunu belirtip, bu iki memura yönelik suçlama yöneltilmediğini bildirdi. Kararların ardından Louisville’de yapılan protesto gösterilerinde 2 polis vuruldu, FBI devreye girdi.

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