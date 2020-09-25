Polisler suçlanmadı ortalık karıştı

Taylor’ı öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson, ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi nedeniyle suçlu bulunmuş, ancak Taylor’ın öldürülmesi nedeniyle suçlama yöneltilmemişti. Başsavcı, diğer 2 polisin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmalarının haklı bulunduğunu belirtip, bu iki memura yönelik suçlama yöneltilmediğini bildirdi. Kararların ardından Louisville’de yapılan protesto gösterilerinde 2 polis vuruldu, FBI devreye girdi.