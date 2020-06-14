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14.06.2020 - 13:46 |

Polonya askerleri Çekya’ya girdi!

Avrupa’nın ortasında 'yanlışlıkla' işgal: Geçen ay Çekya topraklarına giren Polonya, bunun yalnızca bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu.

Polonya askerleri Çekya’ya girdi!

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Mayıs sonunda Polonya askerlerinin yanlışlıkla kendi topraklarına girdiğini açıkladı.

Bakanlık, corona virüs sırasında kapalı olan sınırları koruyan Polonyalı askerlerin, kendi ülkelerindeki bir kiliseye gitmek isteyen Çekyalıları geri çevirdiğini bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Çekya’nın Varşova Büyükelçiliği, Polonya yönetimini uyardı.

CNN International’a açıklama yapan Çekya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri şu ifadeleri kullandı:

"Polonyalı mevkidaşlarımız, bunun kötü niyeti bulunmayan ordunun yol açtığı bir yanlış anlaşılma olduğunu gayrı resmi olarak belirtti. Ancak yine de resmi bir açıklama bekliyoruz.
Polonyalı askerler artık yok ve vatandaşlarımız bölgeyi özgürce ziyaret edebilir."

Yabancı askerlerin ne kadar süre topraklarında bulunduğu sorulduğunda, sözcü “Hâlâ Polonya’nın resmi açıklamasını bekliyoruz” cevabını verdi.

Polonya Savunma Bakanlığı küçük işgali kabul etti. Cuma yapılan açıklamada yanlışlıkla geliştiği ifade edilen bu durumun Çeklerle de çözüldüğü ifade edildi.

Bu açıklamada da askerlerin Pielgrzymow isimli sınır köyünün karşı tarafındaki bölgede ne kadar kaldığı net bir şekilde ortaya konmadı.

Serbest dolaşım hakkında sahip Avrupa Birliği ülkelerinde sınırlar zaman zaman belirsizleşebiliyor. Ancak koronavirüsle birlikte kapanan sınırlar, serbest dolaşımı da engelledi. Polonya, Mart’tan bu yana sınırlarını kapatmış durumda.

Çekya ve Slovakya’nın öncülü Çekoslovakya, Polonya’yla 1919 ve 1938’de çatışmıştı.

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