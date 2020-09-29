Polonya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Polonya'nın batısında yer alan Zielona Gora şehrindeki bir lisede bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Zachodnia Sokak'ta bulunan lisede öğrenim gören 17 yaşındaki bir kız öğrenci bu sabah ders esnasında rastgele girdiği bir sınıfta 3 kız öğrenciyi bıçakladı. Olay esnasında sınıfta büyük panik yaşanırken, öğrenciler çığlıklar içerisinde dışarı kaçtı. Yaşanan kargaşa üzerine sınıfa gelen öğretmenler saldırgan öğrenciyi etkisiz hale getirmeyi başardı. Aldıkları bıçak darbesi sonrası ikisi sırtından, biri yüzünden yaralanan üç kız öğrenci okula çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ismi açıklanmayan saldırgan öğrenci ise yine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

SALDIRI PLANINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ



Polis olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Olay sonrası medyaya açıklamalarda bulunan okulun öğrencileri ise saldırgan öğrencinin olay öncesi sosyal medya hesabında "2 gün sonra her şey bitecek", "Yarın bir şeyler olacak" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu, konuyu okul yönetimiyle paylaştıklarını ancak okul yönetiminin söz konusu paylaşımları öğrencinin rehber öğretmen tarafından görüşmeye çağrılması için yeterli bulmadığını ileri sürdü.