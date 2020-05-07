MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pompeo, Irak'ta kabinesi meclisten geçen el-Kazimi'yi tebrik etti
ABONE OL
07.05.2020 - 06:48 | | AA

Pompeo, Irak'ta kabinesi meclisten geçen el-Kazimi'yi tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta 22 kişilik kabinesi, 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçen Mustafa el-Kazimi'yi tebrik etti.

Pompeo, Irak'ta kabinesi meclisten geçen el-Kazimi'yi tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile el-Kazimi arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, ikilinin görüşme sırasında yeni hükümetin önündeki zorlu görevler, yeni reformların uygulanması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve yolsuzluklara karşı önlem gibi konuları ele aldığını belirtti.

Ortagus, açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, yeni hükümeti desteklemek ve başarı için doğru koşulları sağlamaya yardımcı olma arzumuzun bir göstergesi olarak Irak'a 120 günlük elektrik muafiyeti uygulayacaktır. Bakan Pompeo ve Başbakan el-Kazimi ayrıca yaklaşmakta olan ABD-Irak stratejik diyaloğunu ve Irak halkına hak ettikleri ferah ve güvenliği sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini vurguladı."

Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 katlı evin damından düşen kadın ağır yaralandı

2 katlı evin damından düşen kadın ağır yaralandı

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Sıradaki Haber