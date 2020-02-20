Pompeo'dan basın kartları iptal edilen gazeteciler üzerinden Çin'e tepki

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Pompeo, Çin hükümetinin WSJ muhabirlerine ilişkin attığı adıma tepki gösterdi.

Pompeo, açıklamasında, "Olgun ve sorumluluk sahibi ülkeler, özgür bir basının gerçekleri yansıttığını ve fikirleri ifade ettiğini anlar. Söylemleri kısıtlanan değil" dedi.

Öte yandan, dün ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek ve herhangi bir yerde ofis açma konusunda ABD hükümetinden onay alması gerekecek.