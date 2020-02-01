MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pompeo'dan Belarus'tan Rusya'ya mesaj
ABONE OL
01.02.2020 - 16:39 | | AA

Pompeo'dan Belarus'tan Rusya'ya mesaj

Minsk'te konuşan ABD Dışişleri Bakanı, Belarus'un Rusya ve ABD arasında seçim yapmasını istemediklerini söyledi. Pompeo, yakın zamanda Belarus'un başkenti Minsk'e büyükelçi atayacaklarını açıkladı.

Pompeo'dan Belarus'tan Rusya'ya mesaj

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Lukaşenko, Pompeo ile başkent Minsk'teki görüşmesinin basına açık kısmındaki konuşmasında, bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD yetkilileriyle istihbarat kanalları üzerinden önceden operasyon düzenlediklerini aktaran Lukaşenko, "Belarus sınırında nükleer silah malzemelerini Batı'ya götürmeye çalışan şahısları hep birlikte ele geçirmiştik. Nükleer silahların yayılmasıyla mücadelede kısa da olsa ortak bir geçmişimiz var." dedi.

Lukaşenko, Pompeo ile ikili ilişkilere ilişkin bütün konuları ele almaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Belarus istikrar ve barış için her zaman çalışmaya hazır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek Belarus'un Rusya ve ABD arasında seçim yapmasını istemediklerine dikkati çekti.

2008'den bu yana ABD'nin Minsk'te büyükelçisinin bulunmadığına işaret eden Pompeo, "Yakın zamanda büyükelçimizi atayacağız. Büyükelçi buraya gelecek ve ekonomik gelişiminizi sağlamak için çalıştığımızı göreceksiniz." diye konuştu.

    Vuhan'daki Türkler Ankara'ya böyle geldi: 16 bin kilometre...Milli Savunma Bakanlığı Vuhan'daki 42 yolcuyu Türkiye'ye getiren uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'na indiği anlara dair yeni görüntüler paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hangi hayvanlar bir iletişim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?

    Hangi hayvanlar bir iletişim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?

    42 bin liradan başlıyor!

    42 bin liradan başlıyor!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    İstanbul'un riskli ilçeleri

    İstanbul'un riskli ilçeleri

    Sıradaki Haber