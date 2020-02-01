Pompeo'dan Belarus'tan Rusya'ya mesaj

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Lukaşenko, Pompeo ile başkent Minsk'teki görüşmesinin basına açık kısmındaki konuşmasında, bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD yetkilileriyle istihbarat kanalları üzerinden önceden operasyon düzenlediklerini aktaran Lukaşenko, "Belarus sınırında nükleer silah malzemelerini Batı'ya götürmeye çalışan şahısları hep birlikte ele geçirmiştik. Nükleer silahların yayılmasıyla mücadelede kısa da olsa ortak bir geçmişimiz var." dedi.

Lukaşenko, Pompeo ile ikili ilişkilere ilişkin bütün konuları ele almaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Belarus istikrar ve barış için her zaman çalışmaya hazır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek Belarus'un Rusya ve ABD arasında seçim yapmasını istemediklerine dikkati çekti.

2008'den bu yana ABD'nin Minsk'te büyükelçisinin bulunmadığına işaret eden Pompeo, "Yakın zamanda büyükelçimizi atayacağız. Büyükelçi buraya gelecek ve ekonomik gelişiminizi sağlamak için çalıştığımızı göreceksiniz." diye konuştu.