Pompeo’dan İsrail’e kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ilk yurt dışı ziyaretini İsrail’e gerçekleştirdi. Pompeo, Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, isim vermeden Kovid-19 salgınının başlangıcında bazı bilgileri saklamakla suçlanan Çin’i hedef alan Pompeo, Başbakan Netanyahu’ya hitaben, “Siz (İsrail) iyi bir ortaksınız ve bilgiyi gizlemeye ve üzerini örtmeye çalışan bazı ülkelerine aksine bilgiyi paylaşıyorsunuz. Bazı ülkelerin hakkında da konuşacağız” dedi. İran’a da yüklenen Pompeo, “İranlılar bu salgın sırasında, Ayetullah rejiminin kaynaklarını terörü teşvik için kullanıyor. Bu durum, ülkeyi (İran) yönetenlerin ruhlarına ilişkin birçok şeyi söylüyor” diye konuştu.

İsrail ziyaretinin en önemli başlıkları arasında yer alan işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’nin “İsrail’e ilhak” planına da kısaca değinen Pompeo, “Daha yapılacak işler var ve bu konuda ilerleme kaydetmeliyiz” demekle yetindi. Pompeo ziyaret öncesi İsrail basınına verdiği röportajda “Yüzyılın Barış Planı”nı, İsrail’in kendi kararı olarak nitelendirmiş ve Filistin tarafından şiddetli tepkiyle karşılanmıştı.

‘Yeni hükümet bir fırsat’

Başbakan Netanyahu ise ziyaretinden dolayı Pompeo’ya teşekkür etti. Kendisinin liderliğindeki koalisyon hükümetinin (bugün) yemin ederek göreve başlayacağını ve bunun ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “Ortadoğu barış planı”nın hayata geçirilmesi için fırsat olduğunu söyleyen Netanyahu, “Kuracağımız koalisyon hükümeti, ocak ayında Washington’a yaptığım ziyarette Başkan Trump ile mutabık kaldığımız anlayış çerçevesinde barış ve güvenliğin teşvik edilmesine katkı sağlayacak bir fırsat” ifadesini kullandı.

Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinin ardından, Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve yeni koalisyon ortağı Benny Gantz ile de bir araya geldi. Öte yandan Kovid-19 testi negatif çıkmasına rağmen bazı semptomlar gösteren ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın, İsrail’e gelen Pompeo ile görüşmeyeceği açıklandı.

Batı Şeria gergindi



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İsrail’i ziyaret ettiği sıralarda, El-Halil’de de gerginlik ve cenaze töreni vardı. Nitekim İsrail askerleri, Batı Şeria’nın El-Halil kentinde 15 yaşındaki bir Filistinli gencin ölümüne neden olurken, 4 Filistinliyi de yaraladı. Olayın, İsrail askerlerinin, El-Halil’deki El-Fevvar Mülteci Kampı’na baskını sırasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Öte yandan Filistinlilerin nüfusunun, zorunlu göçe tabi tutuldukları 1948’den bu yana 9 kat arttığı açıklandı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, 1948’de Filistinli nüfusunun 1 milyon 400 bin olduğunu ve 800 bin Filistinlinin topraklarından zorla çıkartıldığını hatırlattı. Dünya genelinde Filistinlilerin nüfusunun 2019 itibarıyla 13 milyon 400 bine çıktığı belirtilirken, yarıdan fazlasının Batı Şeria, Gazze ve İsrail içinde yaşadığı aktarıldı.