Pompeo’dan kapalı Maraş açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, Pompeo’nun, görüşmede kapalı Maraş’ın 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, “Bakan Pompeo, bu adımın 550 ile 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı olduğu, uzlaşma görüşmelerine yardımcı olmayacağını ifade etti” denildi. Bununla birlikte Pompeo’nun, Maraş’ın açılması kararının geri alınması çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, “ABD, Ada’yı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmek için tüm Kıbrıslılara ve tüm bölgeye fayda sağlayacak kapsamlı bir çözümü desteklemeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı.