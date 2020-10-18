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18.10.2020 - 07:00 |

Pompeo’dan kapalı Maraş açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’ın telefonda görüşerek, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan kapalı Maraş’ın açılması konusunu ele aldıkları bildirildi.

Pompeo’dan kapalı Maraş açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, Pompeo’nun, görüşmede kapalı Maraş’ın 46 yıl sonra bir bölümünün halkın  kullanımına açılmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, “Bakan Pompeo, bu adımın 550 ile 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı olduğu, uzlaşma görüşmelerine yardımcı olmayacağını ifade etti” denildi. Bununla birlikte Pompeo’nun, Maraş’ın açılması kararının geri alınması çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, “ABD, Ada’yı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon  olarak yeniden birleştirmek için tüm Kıbrıslılara ve tüm bölgeye fayda sağlayacak  kapsamlı bir çözümü desteklemeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

 

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