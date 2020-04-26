26.04.2020 - 22:51 | | AA
Pompeo’dan ramazan ayı mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına “iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını” belirtti.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pompeo, şunları kaydetti:
"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Birlikte başaracağız' paylaşımıHazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.