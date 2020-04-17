Pompeo'nun covid-19 salgınına ilişkin telefon diplomasisi sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed el Sabah, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nihyan ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon ile görüşme yaptığını açıkladı.

Açıklamada, Pompeo'nun, Kuveytli mevkidaşı el Sabah ve Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bölgesel sorunların yanı sıra Kovid-19 salgını ile mücadelede ABD ile yaptıkları iş birliğine vurgu yaptığı belirtilirken, ülkelerinin ABD ile olan güçlü ilişkileri ve Amerikan vatandaşlarının ülkelerine dönmesi konusunda verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ettiği aktarıldı.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nihyan ile de görüşen Pompeo'nun, yine salgın konusunda iş birliğinin önemine değindiği ifade edilerek, bölgesel sorunlar ve İran'ın zararlı faaliyetleri noktasında iş birliği konularının da ele alındığı kaydedildi.