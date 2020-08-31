Popüler turizm noktasında 4,4 metrelik timsah çıktı

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Kuzey Bölgesi’ndeki Katherine kasabası yaban hayatı korucularının tuzakla yakaladığı 350 kilogram ağırlığındaki erkek timsah, Flora Nehri'nde son yıllarda yakalanan en büyük timsah oldu.

Dev timsahın, Katherine kasabasının yaklaşık 120 kilometre güneybatısındaki Flora Nehri Tabiat Parkı'nda kurdukları tuzağa düştüğünü belirten yaban hayatı koruma görevlilerinden John Burke, "Timsah, turistlerin genelde kıyısında yürüyüşe çıktıkları nehirde yakalandı." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıl önce 4,7 metre büyüklüğünde bir timsahı Katherine Nehri'nin okyanusa yakın bir kısmında yakaladıklarını hatırlatan Burke, Flora Nehri'nde bundan daha büyük bir timsah yakalandığını anımsamadığını kaydetti.

Bölgedeki su kenarlarında yürüyen insanların timsahlara karşı dikkatli olmalarının gerekliğine dikkati çeken Burke, "Havaların ısınmasıyla timsahlar hareketleniyor. Onlar da üreme mevsimine giriyorlar, nehirlerin suyu azalınca su dışında da eş arıyorlar, özellikle de büyük erkekler." diye konuştu.

Timsahın, timsah üreme çiftliğine nakledildiğini ve üreme hayvanı olarak kullanılacağını belirten Burke, "Umarım orada küçük bir timsah barınağı ve yeni bir kız arkadaşı olur." dedi.

Sayılarının azalmaya başlaması üzerine Batı Avustralya, Kuzey Bölgesi ve Queensland eyaletinde 1970’lerin ilk yıllarında çıkartılan yasalarca korumaya alınan timsahların, Avustralya’daki nüfusunun 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Korumaya alınmalarının ardından ülkenin tropikal bölgelerinde nüfusları artan sürüngenlerin, yaklaşık 150 bini tuzlu su, 100 bini de tatlı su timsahından oluşuyor.