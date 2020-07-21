Porto Riko Valisi'ne 'yolsuzluk' soruşturması açıldı

Porto Riko'da aralarında Vali Wanda Vazquez'in de bulunduğu üst düzey yetkililere "yolsuzluk" soruşturması açıldı.

Ülke basınındaki habere göre, Adalet Bakanlığının tavsiyeyle ABD Özel Bağımsız Savcılığı Kurulu, Vazquez ile Genelkurmay Başkanı Antonio Luis Pabon da dahil 4 üst düzey yetkiliye yönelik iddiaları soruşturmayı kabul etti.

Porto Riko Valiliği sözcüsü ise Vazquez hakkındaki iddiaları “intikam amaçlı” ve “hileli” olarak değerlendirdi.

Eski Adalet Bakanı Dennise Longo, söz konusu yetkililer hakkında acil yardım kaynaklarının usulsüz yönetimi iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuş ve aynı gün Longo'nun görevine son verilmişti.

Vazquez, Longo'nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden alındığı iddialarını reddetmişti.

Longo'nun ardından göreve gelen Adalet Bakanı Wandymar Burgos ise soruşturma hakkında bilgi sahibi olduğu ve dava dosyalarının tekrar inceleneceğini açıklamıştı.

ABD Özel Bağımsız Savcılığı Kurulunun iddiaları araştırmak için 90 günü bulunuyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında özel savcıların, yakın tarihte görevdeki bir valiyi ilk kez araştıracağı belirtiliyor.