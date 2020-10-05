05.10.2020 - 07:00 |
Potansiyel aşı için ‘doz’ uyarısı
Alman Robert Koch Enstitüsü’ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) üyesi Klaus Überla, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, potansiyel Kovid-19 aşının tescil edilmesinin ardından ilk aşamada sadece birkaç milyon doz aşı üretilebileceğini belirterek, uzmanlar arasında şu anda telaffuz edilen sayının 5 milyon doz olduğunu söyledi.
Komisyonun bir diğer üyesi Fred Zepp de aşı yapılan kişilerde bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyulduğuna dikkat çekerek “Şu anda geliştirme aşamasında olan çoğu aşı adaylarının etki edebilmesi için iki doz yapılması gerekiyor” dedi.
Zepp, Alman halkının tümünün aşılanması için 160 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulacağını vurguladı. STIKO Başkanı Thomas Mertens, sürü bağışıklığı etkisinin sağlanması için Almanların en az %60’ının aşılanması gerektiğine dikkat çekerek, bunun aylar sürebileceğini belirtti.
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