Potansiyel aşı için ‘doz’ uyarısı

Komisyonun bir diğer üyesi Fred Zepp de aşı yapılan kişilerde bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyulduğuna dikkat çekerek “Şu anda geliştirme aşamasında olan çoğu aşı adaylarının etki edebilmesi için iki doz yapılması gerekiyor” dedi.

Zepp, Alman halkının tümünün aşılanması için 160 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulacağını vurguladı. STIKO Başkanı Thomas Mertens, sürü bağışıklığı etkisinin sağlanması için Almanların en az %60’ının aşılanması gerektiğine dikkat çekerek, bunun aylar sürebileceğini belirtti.