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HaberlerDünya Haberleri Prens Charles'ın ziyaretinde panik anları: Bir anda yere yığıldı
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10.07.2020 - 13:28 |

Prens Charles'ın ziyaretinde panik anları: Bir anda yere yığıldı

Galler Prensi Charles, İngiltere'nin Bristol kentindeki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında merkezdeki personellerle de görüşen Prens, görevlilerden biriyle konuştuğu sırada kısa süreli paniğe neden olan bir olay yaşadı. Prensin konuştuğu personel bir anda yere yığıldı, o sırada kameralar kayıttaydı.

Galler Prensi Charles, koronavirüs pandemisinin ortasında süpermarkette çalışan personele teşekkür etmek için eşi Camilla ile birlikte Bristol'de yer alan Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Charles'ın kapıda konuştuğu personellerden biri, bayılarak yere düştü. Merkezde kısa süreli bir panik yaşandı.

Prens Charlesın ziyaretinde panik anları: Bir anda yere yığıldı


BAYILARAK YERE DÜŞTÜ

Önce sersemleyen personel, birkaç dakika sonra sırtüstü yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamayan Charles, diğer personel yardım için koşarken, düşen adamın iyi olup olmadığını kontrol etti.

Prens Charlesın ziyaretinde panik anları: Bir anda yere yığıldı


Adam kafasını kaldırıma vurmaktan son anda kurtulurken, birkaç dakika sonra ayağa kalkıp tekrar Galler Prensi ile konuştuğu. Çalışana ne olduğuna ilişkin bir bilgi verilmezken, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber7

Prens Charles'ın ziyaretinde korkutan anlar... Yere yığıldı!Galler Prensi Charles, İngiltere'nin Bristol kentindeki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında merkezdeki personellerle de görüşen Prens, görevlilerden biriyle konuştuğu sırada kısa süreli paniğe neden olan bir olay yaşadı. Prensin konuştuğu personel bir anda yere yığıldı, o sırada kameralar kayıttaydı.
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