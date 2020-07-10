Prens Charles'ın ziyaretinde panik anları: Bir anda yere yığıldı

Galler Prensi Charles, koronavirüs pandemisinin ortasında süpermarkette çalışan personele teşekkür etmek için eşi Camilla ile birlikte Bristol'de yer alan Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Charles'ın kapıda konuştuğu personellerden biri, bayılarak yere düştü. Merkezde kısa süreli bir panik yaşandı.





BAYILARAK YERE DÜŞTÜ

Önce sersemleyen personel, birkaç dakika sonra sırtüstü yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamayan Charles, diğer personel yardım için koşarken, düşen adamın iyi olup olmadığını kontrol etti.





Adam kafasını kaldırıma vurmaktan son anda kurtulurken, birkaç dakika sonra ayağa kalkıp tekrar Galler Prensi ile konuştuğu. Çalışana ne olduğuna ilişkin bir bilgi verilmezken, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber7