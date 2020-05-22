22.05.2020 - 12:08 | | DHA
Prens William ve Kate, bakımevindeki yaşlılarla görüntülü bingo oynadı
İngiltere Kraliyet Ailesi mensubu veliaht Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, internet üzerinden görüntülü olarak yaşlıların kaldığı bakımevine bağlandı. Prens William ve Kate, bakımevindeki yaşlılarla bingo oynadı.
Prens William ve Kate, Norfolk’ta bulunan ve karantinada yaşadıkları Amner Hall’dan video arama ile katıldıkları bingo oyununda, sayıları belirledi. Cardiff’te bulunan Shire Hall Bakımevi’nde bulunan yaşlılar ise ellerinde bulunan bingo kartlarından William ve Kate’in çektikleri bingo numaralarını takip etti.
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Yasak gelmeseydi vaka sayıları artabilirdiSağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, bayramda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili, "Bizim kültürümüzde bayramlaşma var, sarılma, tokalaşma var, bunlar bulaştırıcılığı artıran şeyler; bunları düşünerek 81 ilde sokağa çıkma yasağı oluşturuldu. Yasak gelmeseydi hem temas, hem de kalabalıkların oluşmasıyla vaka sayıları artabilirdi" dedi.