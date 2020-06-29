29.06.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Prensesler bisiklet turunda
Belçika’da koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından kraliyet ailesi de karantinadan çıktı.
Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde ve çocukları Prens Gabriel, Prens Emmanuel, veliaht Prenses Elisabeth ile Prenses Eleonore bisiklete binerken görüntülendi.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.