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29.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Prens’in ‘gizli’ hesabı

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry’nin, eşi Meghan Markle ile tanıştığı gün onu takip edebilmek için gizli bir Instagram hesabı açtığı iddia edildi.

Prens’in ‘gizli’ hesabı

Gelecek ay yayınlanacak olan çiftin biyografi kitabı “Özgürlüğü Bulmak”ta yer alan iddiaya göre, Kanadalı bir DJ’in adından esinlenerek kullanıcı adını “SpikeyMau5” yapan Harry, sosyal medyayı aktif kullanan hatta bir blogu bile olan Markle ile tanışmadan önce sosyal medyadan uzaktı. Ancak, Markle’ı takip edebilmek için onunla tanıştıktan sonra gizli bir hesap açtı. Markle’ın bu hesabı ilk randevularını gerçekleştirdikleri gün takip etmeye başladığı öne sürüldü.

 

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