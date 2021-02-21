Protestoculara ateş açıldı!

Mandalay kentinde dün darbeyi protesto etmek üzere toplanan grup, Myanmar ordusu ve polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Polis kalabalığa tazyikli suyla müdahale ederken bir askerin protestoculara gerçek mermiyle ateş açtığı görüldü. Görgü tanıklarına göre olayda en az 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından grubun yerel saatle 17.30 civarında dağılarak Mandalay Meydanı’nı boşalttığı bildirildi.

Protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi. Bundan önce başkent Nepido’da 9 Şubat’taki gösterilerde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki protestocu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

AB’den sert tepki

Avrupa Birliği (AB), Myanmar’da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale edilmesini şiddetle kınadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, barışçıl sivil protestoculara yönelik saldırıları “şiddetle kınadığını” belirtirken, Myanmar ordusunu ve güvenlik güçlerini sivillere yönelik şiddeti derhal durdurmaya çağırdı. Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat’ta yapılacak toplantısında, Myanmar’daki son gelişmeleri değerlendirip uygun kararlar alacaklarını aktardı.

Myanmar, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gündeminde ilk sırada bulunuyor. Bakanların, Myanmar’daki askeri darbe sonrasında bazı askeri yetkililerin hakkında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırım kararı alması bekleniyor.