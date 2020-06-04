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04.06.2020 - 12:15 |

Son dakika... Putin acil durum ilan etti! Tam 20 bin ton...

Sibirya'da nehre 20 bin ton dizel yakıtı sızdı, Putin 'Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" diyerek yöneticileri azarladı.

Son dakika... Putin acil durum ilan etti! Tam 20 bin ton...

Sibirya'daki Ambarnaya Nehri'ne bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıtı sızması üzerine bölgede acil durum ilan edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Putin, sızıntıyı zamanında bildirmeyen tesis yöneticilerini televizyon yayınında azarladı, "Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" dedi.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde Norilsk kentindeki santralde Cuma günü bir tankının çökmesi sonucu nehrin üzerinde büyük bir yakıt tabakası oluştu. Dizel yakıtı tabakasının tesisten 12 kilometre uzağa kadar yayıldığı belirtiliyor.

'ÜLKE TARİHİNİN İKİNCİ BÜYÜK SIZINTISI'

Devlet medyasına göre 350 kilometrekarelik bir alan dizel yakıtla kaplandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan bir (WWF) uzmana göre bu, ülkenin modern tarihindeki en büyük ikinci petrol sızıntısı.

Coğrafi koşullar nedeniyle nehrin temizlenmesinin uzun zaman alabileceği belirtiliyor.

Elektrik santrali, dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticisi Norilsk Nickel'in bir yan kuruluşuna ait.

VALİ: İKİ GÜN SONRA SOSYAL MEDYADAN DUYDUK
Bölge Valisi Aleksander Uss, Putin'e faciayı iki gün sonra sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi.

Putin dün katıldığı bir video konferansta şirketin CEO'su Sergey Lipin'i "Neden olaydan devlet kurumları iki gün sonra haberi oluyor? Acil durumları sosyal medyadan mı öğrenceğiz" diye azarladı.

Putin'in olayla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatı verdiği ve tesisin bir yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Norilsk Nickel'den yapılan açıklamada ise olayın "zamanında ve usulüne uygun olarak rapor edildiği" savunuldu.

 

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