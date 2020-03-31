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31.03.2020 - 17:05 | | DHA

Putin ile görüşen Başhekim'de corona çıktı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Moskova’daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi’ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildi.

Rus devlet kanalı Rossiya-24’e göre Başhekim Protsenko’nun Kovid-19  test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavisi süren Protsenko’nun sağlık durumunun iyi olduğu  belirtildi.

Protsenko, yaptığı açıklamada, testin pozitif çıktığını doğrulayarak,  mesafeyi koruyarak çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Protsenko’nun hastane ziyaretinde  Putin ile beraber gezdiğinin hatırlatılması üzerine, "Putin'e düzenli olarak  Kovid-19 testi yapılıyor ve her şey normal." açıklamasında bulundu.

Geçen hafta Putin, Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Moskova’daki  Kommunarka Hastanesi'ne ziyarette bulunmuş, Putin’e hastanenin Başhekimi Denis  Protsenko da eşlik etmişti.

Putin, hastanedeki enfeksiyon bölümüne, virüse karşı özel sarı elbise  ve yüzünün tamamını kapatan maske giyerek girmişti.

 

 

Putin'e hastane gezdiren doktorda corona virüs çıktı!Rusya'da corona virüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
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