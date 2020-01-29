MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Putin İsrail vatandaşının af kararını imzaladı
ABONE OL
29.01.2020 - 20:49 | | AA

Putin İsrail vatandaşının af kararını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üzerinde uyuşturucu bulunduğu suçlamasıyla Moskova'da tutuklu olan İsrailli Naama Issachar'ın af kararını imzaladı.

Putin İsrail vatandaşının af kararını imzaladı

 

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya’da 7,5 yıl hapse mahkum edilen Issachar'ın af kararına yönelik kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

Putin, geçen hafta İsrail’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Naama'nın annesi ile görüştük. Naama'nın çok iyi bir aileden geldiği açık. Uygun bir kararın alınması konusunda Netanyahu'nun tavrını biliyorum." demişti.

İsrail basınına bir süre önce yansıyan haberlerde, Tel Aviv yönetiminin, Rusya'daki tutuklu vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Kudüs'teki bir meydanın ve üzerindeki yapıların mülkiyetini Moskova'ya devrettiğini yazmıştı.

Issachar, Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında valizinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber