‘Putin’in sarayında kumarhane’ iddiası

Navalni’nin internet sitesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilen 10 milyar liralık ‘saray’ın görüntüleri yayımlandı. İddiaya göre, Karadeniz’in güneyindeki saray 17 bin 300 dönümlük arazide bulunuyor.



Peş peşe iddialar



Sarayda striptiz kulübü, kumarhane, tiyatro, dans pisti, spor salonu, yüzme havuzu ve tüneller yer alıyor. Muhalifler “Rusya’daki en gizli tesis” dedikleri sarayın krallık olduğunu öne sürdü. Arazide özel bir liman ve uçuşa yasak bölge olduğu da belirtildi. Navalni, “Çar” dediği Putin’in mülkünün, yakın çevresinin de dahil olduğu bir yolsuzluk planıyla finanse edildiğini iddia etti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise devlet haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada iddianın “gerçek dışı” olduğunu söyledi.





