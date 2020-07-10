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10.07.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Rejim ordusunda gizemli ölümler

Suriye rejim ordusunda son iki haftada beşi tuğgeneral, ikisi albay, biri asker toplam sekiz kişi gizemli bir şekilde öldürüldü. Askerler ya evlerinin ya da ofislerinin önünde suikaste uğradılar.

Rejim ordusunda gizemli ölümler
NAMIK DURUKAN Ankara

Arap kaynaklı Şarkul Avsat’ta yer alan habere göre, Esad’ın kardeşi ve 4. Bölük Komutanı Mahir Esad’ın sağ kolu olan Albay Ali Canbolat, 4 Temmuz’da Ya’fur bölgesindeki evinin önünde keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. Aynı gün Hava Kuvvetleri İstihbarat Şube Başkanı Cihad el-Zâl da Şam-Deyrizor karayolunda bir grup arkadaşıyla seyahat ettiği aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. 5 Temmuz’da ise, Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi’nde görevli Tuğgeneral Sair Hayrbek, Şam’da evinin önünde bir keskin nişancı tarafından suikasta uğradı. Aynı şekilde 4. Bölük’e bağlı milislerin komutanı Nizar Zeydan’ın içinde bulunduğu araç, 30 Haziran’da Şam yakınlarındaki Vadi Barada bölgesinde saldırıya uğradı.

Mahir Esad’a yakın isimlerden olan 4. Bölük komutanlarından Tuğgeneral Main İdris ise, 1 Temmuz’da Şam’daki evinin önünde vurularak öldürülmüştü. İdris suikastından iki gün önce ise, Sednaya Cezaevi müfettişi Albay Somer Diyb, Şam’daki evinin önünde vurularak hayatını kaybetti.

2 Temmuz’da ise, eski Humus Askeri Hastanesi Müdürü Tuğgeneral Heysem Osman, Askeri Mühendislik Akademisi’nde ölü olarak bulundu.

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