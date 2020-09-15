Rekor kırıldı, dünyada yasaklar geri geldi

Dünyayı etkisi altına alan ve son dönemde yeniden büyük yükselişe geçen yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınında korkutucu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün salgın ile ilgili güncel verileri paylaşırken, son 24 saat içerisinde dünya genelinde 307.930 günlük vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı günlük Kovid-19 vaka sayısında bir rekor olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül’de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.

Son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 5 bin 500 kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde ölü sayısı 917 bin 417’ye yükseldi. En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya’da görüldü. Hindistan’da 94 bin 372, ABD’de 45 bin 523 ve Brezilya’da 43 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Hindistan ve ABD’de 1000’in üzerinde can kaybı görülürken Brezilya’da 874 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Dünya çapında 28 milyondan fazla vaka tespit edildi, bunun yarısı Güney ve Kuzey Amerika’da görüldü.

Toplanma yasağı başladı

Öte yandan ülke yönetimlerinin pandeminin seyri nedeniyle aldığı önlemler de giderek sertleşiyor. İngiltere’de son günlerde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6’dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanırken, yasak dün yürürlüğe girdi. Bazı istisnalar hariç 6’dan fazla kişinin kapalı ya da açık alanlarda buluşmasını yasaklayan kural, kuralı ihlal edenlere ilk etapta 100 sterlin (yaklaşık 965 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 3 bin 200 sterline kadar para cezasını gerektiriyor. Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere’de son 1 ayda yeni vaka sayısı yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son günlerde 3 bini geçmeye başladı.

Bununla birlikte dün yürülüğe giren yasak başkent Londra’da protesto edildi. Önlem ve aşı karşıtı bir grup, yasağa rağmen başkent Londra’daki Parlamento Meydanında bir araya geldi. Yapılan konuşmalarda salgın kapsamında alınan önlemlerin hem gereksiz olduğu hem de özgürlükleri sınırlandırdığı iddia edildi. Eylemciler, hükümetten önlemleri geri almasını istedi.

İsrail’de yeniden karantina

İsrail ise ülke çapında yeniden karantina kararı alan ilk ülke oldu. Önlemler çerçevesinde vatandaşlar evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşamayacaklar. Kapalı alanlarda en fazla 10, açık alanlarda ise en fazla 20 kişi bir araya gelebilecek. Karantina süresince market ve eczane gibi hayati öneme sahip yerler açık kalacak, alışveriş merkezleri ve okullar ise kapalı olacak. 27 Eylül’de başlayacak olan Yahudilerin en önemli dini bayramı Yom Kippur öncesinde alınan bu önlemler nedeniyle ibadet yerleri de kapalı olacak. Başbakan Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, “Bu önlemlerin hepimiz üzerinde ağır bir etkisinin olacağını biliyorum” dedi. Çoğu ülke önlemleri sıklaştırırken, Suudi Arabistan ise yılbaşından itibaren ülkeye giriş çıkışlara dair tüm kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu.

‘Bu sefer de paçayı kurtardım’

İtalya’nın eski başbakanlarından 83 yaşındaki milyarder siyasetçi Silvio Berlusconi, 11 gün önce Kovid-19 nedeniyle yatırıldığı hastaneden taburcu edildi. Gazeteciler açıklamada bulunan Berlusconi, “Zordu. Tanrıya şükürler olsun. Doktorlar sayesinde belki hayatımın en zor çilesinin üstesinden gelebildim” ifadelerini kullanırken, “Bir kez daha paçayı kurtarmış gibiyim” dedi.

Berlusconi’nin, Sardinya adasındaki lüks villasında yaptığı tatil dönüşünde testi pozitif çıkmıştı. 36 yaşındaki kızı Barbara, 31 yaşındaki oğlu Luigi ile 30 yaşındaki kız arkadaşı Marta Fascina da virüse yakalanmıştı. 2016 yılında geçirdiği kalp ameliyatı dahil birçok sağlık sorunuyla boğuşmasına rağmen hala siyasette yer aldığından dolayı ‘ölümsüz’ sıfatını alan Berlusconi, virüse rağmen siyasi faaliyetlerini sürdüreceğini açıklamıştı.