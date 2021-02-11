MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rembrandt’ın kölelikle bağlantısı mı vardı?
ABONE OL
11.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Rembrandt’ın kölelikle bağlantısı mı vardı?

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Rijksmuseum bahar aylarında ‘kölelikle’ ilgili sanat eserleri ve tarihi objelerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Rembrandt’ın kölelikle bağlantısı mı vardı?

Sergide bulunan Hollandalı ünlü ressam Rembrandt’ın iki resmi, sanatçının kölelikle bağlantısı olma ihtimalini gündeme getirdi. Guardian’da sanat eleştirmeni Jonathan Jones’un yazdığı makalede, şefkat, empati ve hümanizm ile bilinen Rembrandt’ın 1634 yılında yaptığı söz konusu resimlerinde Amsterdam’ın en büyük şeker rafinerilerinden birinin vârisi olan Marten Soolmans ve eşi Oopjen Coppit’in portrelerine yer vermesine dikkat çekildi.

O dönem şeker üretimi köleler aracılığıyla gerçekleştiriliyordu ve eşinin ölümünün ardından Coppit’in evlendiği asker Maerten Daey, Afrikalı bir kadına tecavüz etmekle yargılanmıştı. Sadece para kazanmak için kentin zenginlerinin portresini çizdiği bilinen Rembrandt’ın çağının geleneklerinin ötesine geçen ahlaki bir içgörü ile tanınmasına rağmen kölelik üzerine zenginliğini inşa eden kişilerin resmini yapması sanat tarihçilerini düşündürüyor.

‘Düşünceleri değişmiş olabilir’

Yahudi halkını antisemitizm çağında hassasiyetle tasvir eden Rembrandt’ın 1661 yılına gelindiğinde, ‘İki Afrikalı adam’ adlı eserinde siyahi iki adamı ‘dostane’ bir şekilde yansıtması ise ünlü ressamın eskiden var olan kölelikle ilgili düşüncelerinin zamanla değişmiş olabileceğini gösteriyor.

Rembrandt’ın kölelikle bağlantısı mı vardı


    Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildiDışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 kişiyi 6 saat takip ettiler! 40 bin liralık...

    2 kişiyi 6 saat takip ettiler! 40 bin liralık...

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu 11 Şubat? Son depremler sorgula: AFAD - Kandilli

    Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu 11 Şubat? Son depremler sorgula: AFAD - Kandilli

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet