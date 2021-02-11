Rembrandt’ın kölelikle bağlantısı mı vardı?

Sergide bulunan Hollandalı ünlü ressam Rembrandt’ın iki resmi, sanatçının kölelikle bağlantısı olma ihtimalini gündeme getirdi. Guardian’da sanat eleştirmeni Jonathan Jones’un yazdığı makalede, şefkat, empati ve hümanizm ile bilinen Rembrandt’ın 1634 yılında yaptığı söz konusu resimlerinde Amsterdam’ın en büyük şeker rafinerilerinden birinin vârisi olan Marten Soolmans ve eşi Oopjen Coppit’in portrelerine yer vermesine dikkat çekildi.



O dönem şeker üretimi köleler aracılığıyla gerçekleştiriliyordu ve eşinin ölümünün ardından Coppit’in evlendiği asker Maerten Daey, Afrikalı bir kadına tecavüz etmekle yargılanmıştı. Sadece para kazanmak için kentin zenginlerinin portresini çizdiği bilinen Rembrandt’ın çağının geleneklerinin ötesine geçen ahlaki bir içgörü ile tanınmasına rağmen kölelik üzerine zenginliğini inşa eden kişilerin resmini yapması sanat tarihçilerini düşündürüyor.



‘Düşünceleri değişmiş olabilir’



Yahudi halkını antisemitizm çağında hassasiyetle tasvir eden Rembrandt’ın 1661 yılına gelindiğinde, ‘İki Afrikalı adam’ adlı eserinde siyahi iki adamı ‘dostane’ bir şekilde yansıtması ise ünlü ressamın eskiden var olan kölelikle ilgili düşüncelerinin zamanla değişmiş olabileceğini gösteriyor.







