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10.01.2021 - 22:29 | | Euronews

Rezil oldu! Avusturyalı Bakan istifa etti...

Avusturya Çalışma, Aile ve Gençlik Bakanı Christine Aschbacher, üniversite tezlerinde intihal yaptığı iddiaları üzerine görevinden istifa etti.

Rezil oldu! Avusturyalı Bakan istifa etti...

Suçlamaları reddeden bakan, yanlış bir şey yapmadığını ancak ailesini korumak için görevi bıraktığını duyurdu. Bakan, konunun gündeme gelmesinin ardından kendisinin yanı sıra ailesinin de tehditlere maruz kaldığını ve katlanılması zor düzeyde rahatsız edildiklerini söyledi.

İddialar, akademide intihaller üzerine çalışmalar yürüten akademisyen Stefan Weber'den geldi. Weber'e göre Bakan Aschbacher, yüksek lisans tezinin beşte birini bibliyografik atıfta bulunmadan farklı kaynaklardan kopyaladı, lisans tezinin bazı kısımları da kendine ait ifadeler değildi.

Bakanı fikir hırsızlığı ile suçlayan Weber ayrıca, Aschbacher'in tezlerinin "daha önce görmediği düzeyde saçmalıklarla dolu" olduğunu savunuyor. Çalışma bakanı ise ithamları reddediyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Aschbacher'in istifa kararına saygı duyduğunu, yerine gelecek ismi pazartesi günü açıklayacağını aktardı.

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