Rocky’nin ünü Kuzguncuk’u aştı

Şarkıcının İstanbul’a geldiği, Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky ile çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşmasıyla ortaya çıktı. Instagram paylaşımı 1.5 milyondan fazla beğeni alırken, Halsey “Hayvanlarla buluşmak için buradayım” dedi. Kuzguncuk’un sembollerinden Rocky, akşama kadar duvarın üstünde oturup, geleni geçeni seyretmesiyle ünlü.