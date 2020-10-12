12.10.2020 - 07:00 |
Rocky’nin ünü Kuzguncuk’u aştı
Macar asıllı ABD’li şarkıcı Halsey (26) geçtiğimiz aylarda yaptırdığı DNA testinde yüzde 11 Türk çıktığını ve Türkçe öğrenmeye başladığını açıklamıştı. Türk yemeklerini çok sevdiğini de söyleyen Halsey, geçen hafta sessiz sedasız İstanbul’a geldi.
Şarkıcının İstanbul’a geldiği, Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky ile çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşmasıyla ortaya çıktı. Instagram paylaşımı 1.5 milyondan fazla beğeni alırken, Halsey “Hayvanlarla buluşmak için buradayım” dedi. Kuzguncuk’un sembollerinden Rocky, akşama kadar duvarın üstünde oturup, geleni geçeni seyretmesiyle ünlü.
Azerbaycan halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajErmenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.