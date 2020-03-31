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31.03.2020 - 09:46 | | İHA

Romanya'da bir kent karantinada!

Romanya'nın Suceava kenti ve çevresindeki 8 köyün karantina altına alındığı duyuruldu.

Romanya'da bir kent karantinada!

Çin'in Wuhan kentinden dünya geneline yayılan corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemler artırılmaya devam diyor. Romanya İçişleri Bakanı Marcel Vela, Suceava şehri ve çevresinde bulunan 8 köyün korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Vela, karantina süresinin nisan ayının ortasına kadar sürebileceğini belirtti. Romanya Sağlık Bakanı Nelu Tataru da salgınının nedeninin ise sürecin kötü yönetilmesi ve vatandaşların sosyal izolasyon kurallarına uymaması olduğunu ifade etti.

Romanya'da toplamda 2 bin 109 korona virüs vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölümlerin üçte birinin gerçekleştiği Suceava kentinde ise 593 korona virüs vakası tespit edildi. Yetkililer, enfekte olan 285 sağlık personelinin yarısından fazlasının da Suceava şehrinde olduğunu belirtti.

 

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