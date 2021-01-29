29.01.2021 - 09:00 | | milliyet.com.tr
Romanya'da koronavirüs hastanesinde yangın! Can kaybı ve yaralılar var
Balkan ülkesinin başkenti Bükreş'teki hastaneden gece yarısı yükselen alevler faciya yol açtı, en az dört kişi yaşamını yitirdi. Kasım ayında da yine Covid-19 hastanesinde çıkan yangında 10 kişi ölmüştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı.
Resmi açıklamaya göre, gece yarısı Matei Bals hastanesinden alevler yükseldi. Sabaha karşı söndürülebilen yangında dört kişi hayatını kaybetti.
Romanya medyası, Covid-19 hastanesindeki 102 hastanın ise tahliye edildiğini bildiriyor.
Balkan ülkesinde geçtiğimiz Kasım ayında yine koronavirüs hastanesinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirmişti.