Ruj tabancayla ‘Ölüm öpücüğü’

Urbaitis’in aletleri sergilediği ABD’nin New York kentindeki KGB Casusluk Müzesi’nin koronavirüs nedeniyle kapanmasının ardından koleksiyonu satmak zorunda kaldığı belirtildi.



13 Şubat’ta Julien’s Müzayede evi tarafından internet üzerinden açık artırmaya çıkacak koleksiyondaki en dikkat çeken ürünün Hollywood filmlerinde de kullanılan ve ‘ölüm öpücüğü’ olarak nitelendirilen ruj şeklindeki silah olduğu belirtildi. Zehirli bir şırıngayı gizleyen şemsiye, içinde kamera olan yüzük ve sigara kutusu ile mikrofonlu kravat, koleksiyonda yer alan diğer ilginç parçalardan. Söz konusu koleksiyonun 365 bin sterline (3.6 milyon lira) satılması bekleniyor.



