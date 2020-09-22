Rumlar ayak diredi!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi, başta Belarus olmak üzere Libya, Afrika Birliği ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki durumu görüşmek üzere Brüksel’de toplanırken, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye inadı nedeniyle Belarus’a yaptırımlarda oy birliği sağlanamadı. Nitekim Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Belarus’a uygulanacak yaptırımlar ile Türkiye’ye uygulanmasını talep ettikleri yaptırımların eş zamanlı kararlaştırılması gerektiğinde ısrar etti.

Toplantı sonrası basın mensuplarına bilgi veren AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rum Kesimi’nin 26 üyeye karşı tek başına kaldığını ifade ederek Güney Kıbrıs dışındaki tüm AB üyesi ülkelerin Belarus’a yaptırımlar konusunda mutabık kaldığını vurguladı. Yaptırım kararlarının oybirliğiyle alındığını hatırlatan Borrell, Rum Kesimi’nin henüz ikna edilemediğini vurgulayarak, “AB olarak Belarus’a yönelik yaptırım kararları konusunda mutaabakata varmazsak, AB’nin saygınlığı ve dış politikadaki inandırıcılığı tehlikeye girer” ifadelerini kullandı.

Maas umutlu

AB dönem başkanı Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, toplantı öncesi umutlu bir tonda konuştu. Maas, “Dönem başkanı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan diyaloğu sağlayabilmeyi umuyoruz. Diplomatik fırsatı değerlendirme amacındayız” dedi. Doğu Akdeniz konusunda uzlaşmacı olmaya çalışan Almanya, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının çıkmaması için diplomatik imkan ve fırsatları değerlendirme yönündeki çabasını sürdürüyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında gerçekleşecek video konferans görüşmesi de, diplomatik açıdan hayati önem taşıyor.

Bu arada Rum Kesimi’nin maksimalist tutumu, başta Baltık ülkeleri olmak üzere birçok AB üyesi tarafından eleştirildi. Rum Kesimi’nin Belarus ve Türkiye arasında ilinti kurarak, Minsk’e uygulanacak yaptırımları engellemesi, bazı ülkelerce Rum yönetiminin Rusya ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya desteği şeklinde yorumlandı. AB yetkilileri, Türkiye’nin Yunanistan ile gerilimi azaltmak amacıyla gerekli adımları attığını ancak Rum Kesimi’ne yönelik olarak, gerilimi azaltacak jesti yapmadığını hatırlattı. Aynı kaynaklar, AB dönem başkanlığı başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye’ye yaptırım uygulanmaması yönünde görüş bildirdiğini ifade etti.

AB’nin diplomatik kaynakları, Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı konusunda kendi seçmeni ve halkına çok kesin taahhütlerde bulunduğunu, kendisine manevra alanı bırakmadığını ifade ediyor. Aynı kaynaklar, Anastasiadis’in 24 Eylül’deki AB liderler zirvesinden Türkiye’ye karşı yaptırım kararı aldıramadan dönmesi halinde siyasi geleceğinin de tehlikeye girebileceğini hatırlatıyor.

Sonuçta, AB içerisinde Türkiye’ye uygulanacak olası yaptırımların taslak listesi üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Önümüzdeki 48 saatte, Brüksel-Berlin-Ankara-Atina hattında yapılacak kritik görüşmeler 24 Eylül’de düzenlenecek AB liderler zirvesindeki Türkiye kararının da kaderini belirleyecek. O tarihe kadar Türkiye’nin, Rum Kesimi’nin tepkisine neden olabilecek olası adımlardan kaçınması da önem teşkil ediyor.