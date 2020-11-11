Rus barış gücü Dağlık Karabağ'da göreve başladı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, düzenlediği brifingde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a gönderilen Rus barış gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede halihazırda çatışmaların durduğunu hatırlatan Rudskoy, Rus barış gücü birliğinin Dağlık Karabağ'da çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması anlaşmasının uygulanmasını kontrol etmek için gönderildiğini belirtti.

Rus barış gücünün bölgeye giriş yaptığını aktaran Rudskoy, "Rus barış gücü bugün itibarıyla Laçın koridoru ve geçici gözlem noktaları için Laçın-Lısogorskiy çiftliği yolunun bir kısmının kontrolünü aldı." ifadesini kullandı.

Rudskoy, Rus birliklerinin Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Erebuni Havaalanı'na, ardından 300 kilometrelik mesafedeki Goris yerleşim birimine sevk edildiğini söyledi.

Rus barış gücü askeri hava araçları ve İHA kullanacak

Rus askerlerinin barışı koruma görevi çerçevesinde Karabağ'da askeri hava araçları ve insansız hava araçları (İHA) kullanacağını ifade eden Rudskoy, çatışma bölgesine gönderilen Rus barış gücü askerlerinin tamamına yakınının Suriye deneyimi olduğunu vurguladı.

Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde faaliyet gösterecek Rus ordusunun, olayları önlemek ve barış gücü askerlerinin güvenliğini sağlamak için Azerbaycan ve Ermenistan silahlı kuvvetleri ile doğrudan iletişim kanalları kurduğunu kaydeden Rudskoy, Rusya Genelkurmay Başkanlığında günün 24 saati durumu izlemek için bir muharebe kontrol grubunun görevlendirildiğini aktardı.

Rudskoy, "Ermenistan ve Azerbaycan taraflarıyla, barışı koruma harekatının parametrelerini netleştirmek için çalışmalar düzenlendi." dedi.

Dağlık Karabağ hattı ve Laçın koridorunda 16 gözlem noktası

Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca ve Laçın koridorunda 16 gözlem noktası kurulacağı bilgisini paylaşan Rudskoy, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara uyumu kontrol etmek için (Dağlık Karabağ'da oluşturulan) 'Kuzey' ve 'Güney' sorumluluk alanlarında 16 gözlem noktası kurulması planlanıyor. Bunlar, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçın koridoru boyunca yer alacak." dedi.

Gözlem noktalarının fonksiyonlarını da anlatan Rudskoy, "Bu noktalara ateşkes ihlalleri hakkında bilgi toplama, bu bilgileri barış gücü komutasına iletme, bunun yanı sıra transit trafiğin güvenliğini sağlama ve sivillere karşı yasa dışı eylemleri bastırma görevi verildi. Bu, barışçıl hayata erken geçiş ve mültecilerin dönüşüne katkıda bulunacaktır." şeklinde konuştu.

İki gün önce aktif çatışmaların meydana geldiği "Güney" sorumluluk bölgesindeki sivillerin güvenliğini sağlamak için 12 Kasım'dan itibaren buraya Rus barış gücünün konuşlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Askeri polis de görev yapacak

Dağlık Karabağ'a gönderilen barışı gücüne, Rus askeri polisi birliklerinin de dahil olduğunu bildiren Rudskoy, "Barışı koruma operasyonu alanında, barışı koruma birliğinin parçası olan askeri polis birimleri de görev yapacak. Bu birlikler, temas hattı boyunca devriye gezmekten, konvoylara ve yük taşınmasına eşlik etmekten sorumlu olacak." dedi.

Operasyonu yönetmek üzere silahlı çatışmalarda asker komuta etmiş, geniş deneyime sahip subayların dahil olduğu bir barış gücü komutanlığı oluşturulduğunu aktaran Rudskoy, dünden itibaren Rus barış gücünün Ulyanovsk Havaalanı'ndan Eberuni Havaalanı'na uçaklarla sevk edilmeye başlandığını kaydetti.