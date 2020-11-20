Rus gözlem noktası sayısı 21’e çıktı

Ağdam ve Kelbecer’i terkeden Ermenilerin ise arkalarında büyük yıkım ve duman bırakarak bölgeyi terk edişi sürüyor. Evleri, iş yerleri, elektrik trafo merkezleri, ormanlık alanları ateşe veren Ermeniler, sağlam bir yapı bırakmak istemediklerini kameralar karşısında dile getiriyor. Ağdam’ın Boyhamedli köyünde yaktığı ev ve bakkal dükkanı önünde kameralara açıklama yapan Armen adlı Ermeni sivilin, “Azerilere bırakmamak için bu hareketi yaptım” demesi dikkati çekti. İmzalanan barış anlaşmasına göre Ermenilerin, Ağdam kasabasını 20, Kelbecer bölgesini 25 Kasım’a kadar, Laçin bölgesini ise 1 Aralık’a kadar boşaltmaları gerekiyor.

Azerbaycan ordusunca alınan Dağlık Karabağ’ın önemli merkezlerinden Şuşa kentinde ise, Türkvision müzik yarışması düzenlenmesi için girişim başlatıldı. Önümüzdeki yıl yapılması planlanan müzik yarışmasına yönelik bilgi, Türk Müzik Birliği TV kanalı tarafından duyuruldu.

Azerbaycan kaynaklı Musavat Gazetesi, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan ayrılan Türkiye’nin düzenleyeceği Türkvision şarkı yarışmasının önümüzdeki yıl Şuşa’da yapılacağını duyurdu.

AB’den ateşkes uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ’da tarafların ateşkese uyması çağrısında bulunarak “AB, tüm bölgesel aktörlere ateşkesi tehlikeye atacak eylem ve söylemlerden kaçınması çağrısında bulunmaktadır” açıklamasını yaptı. AB adına açıklama yapan Borrell, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 9 Kasım’da varılan ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirtti. Bölgede işlenmiş olabilecek savaş suçlarının araştırılmasını da isteyen Borrell, “AB, aynı zamanda insani erişimin garanti edilmesi ile Dağlık Karabağ ve çevresinde yerlerinden edilmiş kişilerin gönüllü, güvenli ve kalıcı dönüşü için en uygun şartların oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır” ifadesini kullandı.