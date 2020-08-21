Rus muhalif ‘zehirlendi’

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni, toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Navalni’nin ekibinden Kira Yarmış, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalni’nin dün sabah Tomsk-Moskova uçuşu sırasında kötüleştiğini bildirdi. Uçağın acilen Rusya’nın Omsk şehrine indiğini belirten Yarmış, Navalni’nin hastaneye ambulansla kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bilgisini paylaştı. “Aleksey, şu anda bilincini yitirmiş durumda” diyen Yarmış, Navalni’nin zehirlendiğini ileri sürdü. Yarmış, “Navalni’deki toksik zehirlenme. Çaya karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz çünkü sabah içtiği tek şey buydu. Doktorlar, toksinin sıcak sıvıyla hızla vücuda yayıldığını söylüyor” ifadesini kullandı.

Durumu ciddi

Hastanenin Başhekimi Aleksandr Muravskiy de Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Navalni’nin durumunun ağır olduğunu belirtti. Navalni’nin solunum cihazına bağlandığı açıklandı. Rus Tass haber ajansına göre bir hastane kaynağı Navalni’nin zehirlenme tedavisi gördüğünü doğruladı. Ajansa göre hastane yetkilileri Navalni’nin durumunun “ciddi ama stabil” olduğunu söyledi. Sosyal medyada Navalni’nin havalimanında sedyeyle ambulansa taşınırken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden ‘Yolsuzlukla Mücadele Fonu’ kurucusu Aleksey Navalni, daha önce de saldırılara uğramış, tutuklanmış ve hapishanede kalmıştı. Defalarca tutuklanan, mahkemeye çıkan, hapis yatan, saldırıya uğrayan ancak siyasetteki mücadelesinden yılmayan 44 yaşındaki Navalni, son olarak “yabancı ajan” listesine eklenmişi. Navalni’nin ofisi geçtiğimiz yıl sonunda para aklama iddiasıyla aranmıştı. Özellikle genç seçmen üzerinde etkili olan Navalni milliyetçi görüşleriyle dikkati çekiyordu.

İlk vaka değil

Rusya ile bağlantılı, önemli siyasilerin ve muhaliflerin zehirlenme olayları daha önce de yaşanmıştı. Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko, 2004 yılında iktidara geldiği seçim öncesinde “dioksin” adlı bir kimyasal madde ile zehirlenmişti. Hayatta kalmayı başaran ancak yüzünde kalıcı hasarın meydana geldiği Yuşçenko, dioksin maddesinin bir Rus laboratuvarında üretildiğinden şüphelendiğini belirterek Rusya’yı olayla ilgili soruşturmayı engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Rus hükümetinin yolsuzluklarını açıkladıktan sonra İngiltere’ye kaçan eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, 2006 yılında başkent Londra’da iki Rus tarafından zehirlenmişti. Sadece Rusya’da üretilen radyoaktif “Polonium-210” maddesi çayına karıştırılan Litvinenko hayatını kaybetmişti.

1990’larda İngiltere istihbarat servisleri için çifte ajan olarak çalışan eski bir Rus askeri istihbarat subayı olan Sergey Skripal ise 2018 yılında İngiltere’nin Salisbury kentinde kızı Yulia ile sokaktaki bir bankta bilinçsiz bir halde bulunmuştu. Rusya’nın Sovyetler Dönemi’nde suikast için kullandığı askeri sınıf sinir gazı “Novichok” ile zehirlendikleri tespit edilen baba-kız, yaklaşık 1 ay komada kaldıktan sonra iyileşmişti. Rusya’nın sorumlu tutulduğu bu olaydan sonra ABD ve Avrupa’nın pek çok ülkesi çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı ederek, Soğuk Savaş’tan bu yana görülen en büyük sınır dışı eylemini gerçekleştirmişti. Öte yandan, Rusya bu zehirlenme olaylarında bir ilişkisi olduğuna dair suçlamaları reddediyor.