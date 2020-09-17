MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rus ordusu ülkenin doğusuna S-400 sistemleri sevk edecek
ABONE OL
17.09.2020 - 19:40 | | AA

Rus ordusu ülkenin doğusuna S-400 sistemleri sevk edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan iki uçaksavar füze bataryasının S-400 sistemleriyle iki uçaksavar füze bataryasının ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacağını söyledi.

Rus ordusu ülkenin doğusuna S-400 sistemleri sevk edecek

 

Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı nezdinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rus ordusuna bağlı Doğu Askeri Bölgesi’ndeki askeri varlıklarını güçlendireceklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar bölgeye 500 yeni askeri ekipman sevk edileceğine işaret eden Şoygu, "Özellikle burada bulunan iki uçaksavar füze bataryası S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryası ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacak." dedi.

Şoygu, gelecek yıl Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan askeri ekipman ve altyapıya yatırımlar yapılacağını vurgulayarak, "Doğu bölgelerinde askeri-siyasi durum gergin kalmaya devam ediyor ve meydana gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için çeşitli önlemler tasarlanıyor." diye konuştu.

Rusya'nın 5 ana askeri bölgesinden biri konumundaki Doğu Askeri Bölgesi'nin merkezi, ülkenin Çin sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Habarovsk şehrinde bulunuyor.

Bakan Pekcan duyurdu: Almanya ile görüşmeler devam edecekTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi döneminde ihracatçının yanında olmak ve onları desteklemek adına ekstra gayret sarf ettiklerini söyledi. Pekcan, bu kapsamda 24 Ağustos itibarıyla Almanya ile başlayan sanal genel ticaret heyet görüşmelerinin Eylül sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Şaka amacı ile...

Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Şaka amacı ile...

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

Sıradaki Haber