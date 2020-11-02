Rus Sınır Muhafızları Karabağ-Ermenistan sınırında

Ateşkesi bozarak saldırılarını artıran Ermeni güçlere karşı yeniden bir çok cephede harekete geçen Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ın kalbine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Bölgede 7 noktada yoğun çatışmalar yaşanırken, dün bir çok yerleşim birimi daha Azerbaycan ordusunun denetimine geçti. Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin sivil yerleşim birimlerine yeniden saldırılar başlattığını, Terter şehri ve Ağcabedi’yi yoğun şekilde bombaladığını açıkladı. Azerbaycan ordusu ise Ermenistan güçlerinin askeri istihbarat birliklerini vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Dağlık Karabağ’ın yönetim merkezi Hankendi’ye ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, kent merkezi ve çevresindeki Ermeni güçlere ait mevzilere havadan ve karadan saldırılarına dün de devam etti. Kent merkezi ve çevresindeki askeri noktalardan çok sayıda patlamalar izlendi. Azerbaycan ordusunun kapsamlı saldırılarında büyük kayıp veren Ermenistan, kadınları da cepheye sürmeye başladı.

‘200 yerleşim yeri kurtarıldı’

Çavuşoğlu başkanlığındaki heyeti kabulde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun harekâtının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Şimdiye kadar Füzuli, Cebrayil, Zangilan ve Gubadli şehirleri de dahil olmak üzere birçok köy, kasaba ve yerleşim işgalcilerden kurtarıldı. Yaklaşık 200 yerleşim düşmandan kurtarıldı” dedi.

Rusya’dan eli boş döndü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya’nın desteğini almak için Moskova’ya yaptığı ziyarette eli boş dönmesinin ardından bu kez Ermenistan birinci ve ikinci Cumhurbaşkanları Levon Ter-Petrosyan ve Robert Koçeryan, Moskova’ya gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Paşinyan, Rusya’dan Karabağ’a derhal “Barış Gücü” askerleri konuşlandırmasını talep ederken gerekçe olarak “İki ülke arasında 1997 yılında yapılan dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmasını” gösterdi.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da insiyatifi ele geçirmesi sonrası harekete geçen İran ordusu, çatışmaların yoğunlaştığı Aras Nehri sınırının kuzeybatısına konuşlanmaya devam ediyor. İran’dan sonra Rus Sınır Muhafızları’nın da çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ-Ermenistan sınırına konuşlandığı bildirildi.