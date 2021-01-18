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18.01.2021 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Rusya-ABD bölgeye asker ve silah taşıyor

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’in 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamasına yönelik hazırlıklar sürerken, Rusya ve ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda askeri faaliyetlerini artırması dikkat çekiyor.

Rusya-ABD bölgeye asker ve silah taşıyor
NAMIK DURUKAN Ankara

Rusya-Suriye rejim ordusu Suriye’nin kuzeydoğusunda takviye güçler ve ağır silah konuşlandırıyor. Sevkiyat için Moskova-Kamışlı arasında hava köprüsü oluşturuldu. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nden oluşan yüzlerce asker, uçaklarla Moskova’dan Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye rejiminin denetimindeki Kamışlı Havaalanı’na taşındı. Rus nakliye uçakları ile taşınan askeri güçlerin yanı sıra çok sayıda lojistik malzeme ve silah sevkiyatı da yapıldı. Bölgeye ulaştırılan malzemeler Rakka ve Haseki’deki askeri üslere nakledildi. Rus Askeri Polis güçlerinin yanı sıra rejime bağlı askeri güçlerden oluşan takviye kuvvetlerin büyük bölümü, Suriye Milli Ordusu’nun da harekatına sahne olan Ayn İsa ve Til Temir cephelerine konuşlandı.

ABD’den sevkiyat

Rusya’nın girişiminden rahatsız olan ABD’nin de bölgeye son bir ay içinde asker, silah ve lojistik malzeme takviye etmesi dikkat çekiyor. Irak’a açılan El-Yarubiya kasabasının güneyindeki havaalanına üs kuran ABD ordusu, Tel Baydar üssüne büyük askeri takviye güç sevk etti. Askeri takviyeler arasında zırhlı ve paletli araçlar, Bradley mayınları, lojistik malzeme yüklü kamyonlar, mühimmat, hafif, orta ve ağır silah parçalarının yanısıra kule ve telsiz iletişim cihazları bulunuyor.

ABD-Rus anlaşması

Bölgenin kontrolüne yönelik askeri faaliyetlerini arttıran ABD ve Rusya arasındaki mücadele sürerken acil durumlarda bir araya gelerek anlaşmalar yapmaları da dikkat çekiyor. ABD ve Rus askeri yetkililer önceki gün Deyrzor bölgesinde bir araya gelerek, Fırat’ın her iki yakasına bağlayan El Salihiye kapısının açılması konusunda anlaşma yaptı.

 

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