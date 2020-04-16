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HaberlerDünya Haberleri Rusya: ABD, silah kontrolü anlaşmalarının habis ihlalcisidir
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16.04.2020 - 20:38 | | AA

Rusya: ABD, silah kontrolü anlaşmalarının habis ihlalcisidir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin silah kontrolü anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi.

Rusya: ABD, silah kontrolü anlaşmalarının habis ihlalcisidir

 

Rus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, ABD'nin silah kontrolü anlaşmalarıyla ilgili raporunu değerlendirdi.

Raporda yanlış bilgilerin yer aldığına işaret eden Ryabkov, "Bu, ABD'nin başlattığı birçok yöndeki genel dezenformasyon kampanyasının bir parçası, toplumun beyninin yıkanmasıdır." dedi.

Ryabkov, raporun, ABD'nin diyaloğa açık olmadığını gösterdiğini ifade ederek, ABD'nin silah kontrolü anlaşmalarını ihlal ettiğine dikkati çekti.

Raporda yer alan, "ABD'nin silah kontrolüyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği" yönündeki tezi kabul etmediklerini belirten Ryabkov, "Tam zıddını düşünüyoruz. ABD, silah kontrolü anlaşmalarının habis ihlalcisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ryabkov, ABD'nin Rusya ile 2010'da imzaladığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (New START) yenilemek istemediğini de kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Silahların Kontrolü, Yayılmasını Önleme ve Silahsızlanma Anlaşmalarına ve Taahhütlerine Uymaya yönelik Bulguların Yönetici Özeti" raporunu önceden yayımlamıştı.

Raporda, "ABD, Rusya Federasyonu'nun INF Antlaşması'nın 500 kilometre ila 5 bin 500 kilometrelik menzilli füze veya bu tür füze rampaları bulundurmak veya üretmeye yönelik maddelerini çiğnemeye 2019’da devam ettiğini tespit etmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

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