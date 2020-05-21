MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya, ABD’nin yardımını 'samimi jest' olarak kabul etti
ABONE OL
21.05.2020 - 19:22 | | AA

Rusya, ABD’nin yardımını 'samimi jest' olarak kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya solunum cihazı göndermesini samimi jest olarak nitelendirdi.

Rusya, ABD’nin yardımını 'samimi jest' olarak kabul etti

 

Zaharova, haftalık basın toplantısında, ABD’nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Rusya’ya bağışladığı solunum cihazlarının teslimatına ilişkin bilgi verdi.

ABD’den bugün özel bir uçakla getirilen 50 adetten oluşan ilk partinin yanı sıra gelecek hafta bir parti solunum cihazı daha alınacağını belirten Zaharova, bu cihazların uygun şekilde salgın durumu dikkate alınarak ihtiyaç duyan Rus sağlık kurumlarına dağıtılacağını söyledi.

Rusya ve ABD’nin Kovid-19'la mücadelede çabalarını birleştirme konularının en üst düzeyde görüşüldüğünü hatırlatan Zaharova, önce Rusya’nın New York’a yardım taşıyan uçak gönderdiğini, şimdi de ABD’nin solunum cihazı üretimini artırması nedeniyle Rusya’ya destek sağlama imkanı oluştuğunu belirtti.

Zaharova, "Her iki durum da karşılıksız yardım temelinde ve samimi jesttir. Rus ve Amerikan tarafları tamamen ödeşmişlerdir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Rusya'ya da destek verdiklerini belirterek, "ABD, Rusya halkına Amerikan yapımı 200 solunum cihazı bağışlayacak." açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında maske taktıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Hadımköy'de yapımı devam eden hastaneyi inceledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'deki hastanenin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ın makam aracında bulunan şoförü ve korumasın maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mersin'de karantina süresi dolan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Mersin'de karantina süresi dolan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

HES kodu nasıl alınır, kimlere verilir? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu - 2020 HES Kodu sorgulama sayfası - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu nedir?

HES kodu nasıl alınır, kimlere verilir? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu - 2020 HES Kodu sorgulama sayfası - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu nedir?

Sıradaki Haber