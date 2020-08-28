Rusya adım adım 1 milyona yaklaşıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 980 bin 405’e, ölü sayısı 16 bin 914’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 829 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 980 bin 405’e çıktı.

Ülkede son bir günde virüs kaynaklı ölü sayısı 110 artarak 16 bin 914’e, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 905 artarak 798 bin 466’ya ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 22,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 654 artarak 260 bin 361’e, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 786’ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 327 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 35 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

'Salgın kontrol edilebilir durumda'

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, ülkede salgın sürecinin kontrol edilebilir durumda olduğunu belirterek, “Bugünkü durum stabil olarak değerlendiriliyor. Mart ayı sonuna göre salgının büyüme hızı 60 kat azaldı. Mart ayının sonuna göre değerlendirme yapmamızın nedeni kısıtlamaların bu tarihte başlaması.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Popova, üniversitelerde bu eğitim döneminin başlangıcında maske takmanın zorunlu tutulacağını bildirdi.

Rusya Eğitim Bakanlığı da okulların bu yıl ailelere kapalı olacağını ve veli toplantılarının çevrimiçi düzenleneceği duyurdu.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.