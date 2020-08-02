02.08.2020 - 07:00 |
Rusya: Alakamız yok
İki müttefik Rusya ve Belarus’un arası iyice açılıyor. Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Rus özel askeri şirketi Wagner’e bağlı askerlerin gözaltına alınmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden gerildi. Rus yönetimi, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, yakalanan paralı askerlerin Rusya ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arası son dönemde açılmış, Belarus’un yakın müttefiği Rusya’nın dışında ortaklık arayışlarına girmesi dikkat çekmişti. Belarus’ta 9 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Lukaşenko karşıtları son dönemde etkin biçimde seslerini duyuruyor.