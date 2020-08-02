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02.08.2020 - 07:00 |

Rusya: Alakamız yok

İki müttefik Rusya ve Belarus’un arası iyice açılıyor. Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Rus özel askeri şirketi Wagner’e bağlı askerlerin gözaltına alınmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden gerildi. Rus yönetimi, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, yakalanan paralı askerlerin Rusya ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirtti.

Rusya: Alakamız yok

 

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arası son dönemde açılmış, Belarus’un yakın müttefiği Rusya’nın dışında ortaklık arayışlarına girmesi dikkat çekmişti. Belarus’ta 9 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Lukaşenko karşıtları son dönemde etkin biçimde seslerini duyuruyor.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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