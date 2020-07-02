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02.07.2020 - 14:43 | | İHA

Rusya, "Avifavir" adlı corona virüs ilacını ihraç etmeye başladı

Rusya yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" adlı ilacı ihraç etmeye başladı. Belarus, Avifavir alan ilk ülke oldu.

Rusya, "Avifavir" adlı corona virüs ilacını ihraç etmeye başladı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubu, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" ilacının ihracatına başladı. Avifavir ilacı, ilk olarak Belarus'a ihraç edildi. Rus doktorlar söz konusu ilacın korona virüs hastaları üzerinde oldukça etki oluşturduğunu iddia ediyor. Mayıs ayı sonunda klinik çalışmalarda etkinliğini kanıtlayan Avifavir, Sağlık Bakanlığı'nın tescil belgesini aldı ve Haziran ortasında Rusya'daki hastanelere gönderilmeye başlandı. Avifavir korona virüs enfeksiyonunun önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kılavuz listesine dahil edilirken, dünya genelinde Covid-19'a karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri oldu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriev yaptığı açıklamada, "ABD yetkililerinin önümüzdeki aylarda üretilen Remdesivir ilacının neredeyse yüzde 100'ünü satın alma kararı ve dünya pazarında etkili ilaç sıkıntısı göz önüne alındığında Rusya korona virüsle mücadelede diğer ülkelere yardım etmeye ve Avifavir'in dış teslimatlarına başlamaya hazır" dedi. Dmitriev, "İlaç bir kaç kez daha ucuza mal olurken, tabletlerdeki bırakma şekli uygulamasını basitleştirerek korona virüs enfeksiyonunun erken aşamalarında tedaviye izin veriyor" şeklinde konuştu.

Şirket geçtiğimiz ayda 100 bin kutu Avifavir üretirken, Temmuz ayından itibaren aylık 300 bin kutu ilaç hazırlanması planlanıyor.

 

    Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.
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