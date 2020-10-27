Rusya bombaladı: Çok sayıda ölü var

Rejimin saldırılarını önlemeye yönelik TSK’nın İdlib ve çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri devam ederken, Rus savaş uçakları muhalif gruplara yönelik son ayların en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi.

Yoğun hava saldırısı

Dün sabah saatlerinde İdlib’in kuzeybatı kırsalındaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Şam Lejyonu Kampı, Rus savaş uçaklarınca defalarca bombalandı. Muhalif grubun Hava Savunma Tugayı olarak bilinen kampa yönelik yoğun hava saldırısında, onlarca muhalif savaşçı yaşamını yitirdi. Yaralı sayısının ise 100’ü aşabileceği belirtildi.

Öte yandan İdlib’de rejim denetimindeki bölgede kalan 9 No’lu Morek Gözlem Noktası’ndan çekilen TSK, atıl durumdaki üç gözlem noktasını daha tahliye etmeye hazırlanırken, uluslararası M4 karayolu ile güneyde pozisyonunu güçlendiriyor. Serakib bölgesindeki askeri varlığını güçlendiren TSK, bölgedeki köy ve kasabalarda denetimlerini de artırdı.