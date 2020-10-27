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27.10.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Rusya bombaladı: Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları dün Suriye Milli Ordusu (SMO) içinde yer alan Feylak’uş Şam’ın, Türkiye sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Duveyle köyündeki eğitim kampını bombaladı. Saldırıda onlarca muhalif asker yaşamını yitirirken, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi.

Rusya bombaladı: Çok sayıda ölü var
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Rejimin saldırılarını önlemeye yönelik TSK’nın İdlib ve çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri devam ederken, Rus savaş uçakları muhalif gruplara yönelik son ayların en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi.

Yoğun hava saldırısı

Dün sabah saatlerinde İdlib’in kuzeybatı kırsalındaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Şam Lejyonu Kampı, Rus savaş uçaklarınca defalarca bombalandı. Muhalif grubun Hava Savunma Tugayı olarak bilinen kampa yönelik yoğun hava saldırısında, onlarca muhalif savaşçı yaşamını yitirdi. Yaralı sayısının ise 100’ü aşabileceği belirtildi.

Öte yandan İdlib’de rejim denetimindeki bölgede kalan 9 No’lu Morek Gözlem Noktası’ndan çekilen TSK, atıl durumdaki üç gözlem noktasını daha tahliye etmeye hazırlanırken, uluslararası M4 karayolu ile güneyde pozisyonunu güçlendiriyor. Serakib bölgesindeki askeri varlığını güçlendiren TSK, bölgedeki köy ve kasabalarda denetimlerini de artırdı.

Vatandaşlar güvenlik güçlerini alkışladıHatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çıkan çatışmada bir özel Harekat polisi yaralandı.
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