MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya corona virüste uluslararası uçuşları başlatma kriterlerini açıkladı!
ABONE OL
10.07.2020 - 18:39 | | AA

Rusya corona virüste uluslararası uçuşları başlatma kriterlerini açıkladı!

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki uluslararası uçuşlara yönelik sınırlamaları kaldırma süreci müzakerelerinin 15 Temmuz itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Rusya corona virüste uluslararası uçuşları başlatma kriterlerini açıkladı!

Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen uluslararası uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik sürece ve şartlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 günlük vaka sayısının yüzde 1’i geçmediği ülkelere yönelik uçuşların başlatılacağı bilgisini veren Golikova, "Bu ülkelerde, iki hafta içerisinde 100 bin kişi başına ortalama enfekte olanların sayısının 40'tan fazla olmaması, salgının yayılma katsayısının ise yüzde 1'i geçmemesi lazım." ifadesini kullandı.

Rus hükümetinin her iki haftalık dilimde ülkelerdeki salgın durumunu değerlendireceğini kaydeden Golikova, bu yolla uçuş yapılacak ülkelerin tespit edileceğini dile getirdi.

Rusya’ya gelen turistlerin son 72 saat içinde Kovid-19 testi yapmış olma zorunluğu getirileceğini aktaran Golikova, ülkeye dönen turistler için 14 günlük karantina şartının sürebileceğini söyledi.

"Uluslararası uçuşların yeniden başlaması için 15 Temmuz’u öneriyoruz." diyen Golikova, bu tarihten itibaren hükümetin uluslararası uçuşlara yeniden başlama sürecini müzakereye başlayacağını ifade etti.

Rusya, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mart sonu tüm sınırlarını kapatmıştı.

TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil denize uçtu! Korku dolu anlar

Otomobil denize uçtu! Korku dolu anlar

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Sokak düğününe polis baskını

Sokak düğününe polis baskını

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim

Sıradaki Haber