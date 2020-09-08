Rusya Hakkında Bilgiler; Rusya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kuzey Asya'nın tamamına ve Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmına uzanan Rusya içerisinde dokuz adet farklı zaman dilimi bulundurmakta ve çok çeşitli yer şekillerini de içerisinde barındırmaktadır. Aynı zamanda 145 milyondan fazla nüfusu ile de dünyanın en kalabalık 8.şehri konumunda olan Rusya, çok büyük alanlara yayıldığından dolayı nüfus yoğunluğunu fazla hissettirmemektedir.



Rusya'nın tarihi tam olarak 3.yüzyılda Doğu Slavları ile başlamıştır. 9.yüzyılda Varegler tarafından kurulan Ortaçağ Kiev Rus Devleti, Rusya'nın bugünkü temellerini atmıştır. 988 Yılında Bizans İmparatorluğu'ndan Ortaçağ Hristiyanlığı kabul edilerek o dönem ki Rusya'nın varlığı tehlike altına girmiştir. Hristiyanlığın kabul edilmesinden sonra yavaş yavaş toprak kaybetmeye başlayan Rusya son olarak Moğol devleti tarafından yağmalanmış ve Altın Orda Devleti'ne çevrilmiştir. Altın Orda Devleti altında yaşamayı kabul etmeyen Rus prensleri ardından tekrar birleşmiş ve Moskova Knezliğini kurarak Moğollara İmparatorluğu kendi halinde işleyişine devam etmiştir.



Rusya'nın en büyük şehirleri Moskova, Sankt-Petersburg, Novasibirsk, Yekaterinburg ve Novgorod'dur. Rusya'nın en büyük şehirleri olmalarının yanı sıra en yüksek nüfus çoğunluğuna da sahip olan bu şehirler, Rusya üzerinde yaşayan insanlara çok büyük de bir iş gücü sağlamaktadır.



Rus Bayrağının bu güne kadar taşınmış olan resmi bir anlamı bulunmamaktadır. Ancak Rus insanlar bayraklarındaki renkleri şefkat, cömertlik ve sadıklık olarak nitelendirmektedirler.



Rusya Nerededir?



Rusya, Tam anlamı ile Kuzey Avrasya'da yer almaktadır. Kuzey Avrasya'nın tamamına sahip olan bu ülkenin kolları tam 15 den fazla ülke ile kesişmekte ve komşuluk kurmaktadır. Deniz yolu ile de dünyanın öbür ucundaki ABD ile bile komşuluk kurmuş olan Rusya, dünyanın en geniş coğrafyasına yayılmış olan devletidir. Tarihin ilk zamanlarından beri çok büyük topraklara hüküm sürmüş olan bu ülke, içerisinde dokuzdan fazla zaman dilimi kullanmaktadır.



Rusya'nın Nüfusu Ne Kadardır?



Rusya'nın 2018 yılında yapılmış olan resmi sayım sonucunun verilerine göre, Rusya içerisinde 145 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Ancak çok yüksek bir coğrafyaya yerleşmiş olan Rusya'da nüfus yoğunluğu neredeyse hissedilmemektedir.



Rusya'nın Başkenti Neresidir?



Rusya'nın başkenti, Moskova'dır. Rusya aynı zamanda nüfus olarak da en kalabalık şehri olan Moskova, 18 milyondan daha fazla bir nüfusa ev sahipliği yapmakta ve yüksek iş gücü sayesinde tüm nüfusuna iş imkanı sağlamaktadır. Moskova, Doğu Avrupa'nın en kültürel ve en politik şehri konumundadır. Geçmiş zamandan bu yana birçok tarihsel ve dini olaylara ev sahipliği yapmış olan Moskova, dünya kültürü için de çok önemli bir yapıtaşıdır.



Rusya'nın Para Birimi Nedir?



Rusya içerisinde kullanılan resmi para birimi, Rus Rublesidir. 1 Rus Rublesi yaklaşık olarak 0,099 TL'ye denk gelmektedir.



Rusya'nın Resmi Dili Nedir?



Rusya içerisinde kullanılan resmi dil Rusçadır. Ancak çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Rusya içerisinde 27 farklı özerk dil de aktif olarak kullanılmaktadır. Rusya içerisindeki toplam nüfusun yaklaşık %75'ini Ruslar oluşturduğundan dolayı, resmi belgeler içerisinde bazı özerk dillere de yer verilmekte ve bazı resmi belgeler o özerk dillere göre çıkarılmaktadır.



Rusya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı?



Rusya ile Türkiye arasında saat farkı bulunmamaktadır.

